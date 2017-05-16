حنان عبدالمعبود

أكد نائب رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح أهمية التوعية، مؤكدا أنها أصبحت عنصرا أساسيا ومهما في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، لا سيما إذا علمنا أن أكثر من 90% من تلك الأمراض مازال غير معلوم السبب المباشر له، لذلك هناك اتفاق دولي بأن الخطوة الأولى لمكافحة السرطان تبدأ بالتوعية والكشف المبكر وهذا ما تقوم به الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) عبر مبادراتها المختلفة.

وقال بمناسبة اختتام فعاليات حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم التي أطلقتها حملة «كان» بالتعاون مع شركة ميرك الطبية: سرطان القولون والمستقيم شهد في العقدين الماضيين في ترتيب أنواع السرطانات من حيث الانتشار في الكويت، حتى أصبح يحتل المرتبة الثانية تقريبا من حيث الانتشار بين الرجال والنساء، لذلك حرصت حملة «كان» على تدشين حملتها للتوعية من هذا المرض.

وأوضح د.خالد أن حملة التوعية عن سرطان القولون شهدت تنظيم 7 محاضرات في مختلف الأماكن منها المدارس والشركات والبنوك وجمعيات النفع العام، وايضا اقيمت 6 معارض خلال الحملة منها بالتعاون مع إدارة التغذية والاطعام وادارة تعزيز الصحة، فضلا عن اقامة معارض في المجمعات خلال الحملة، مؤكدا أن الحملة شهدت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.