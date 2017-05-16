حنان عبدالمعبود

كرمت منطقة العاصمة الصحية أمس رؤساء وأعضاء لجان وفرق عمل الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة لعام 2016 برعاية مديرة المنطقة د.فاطمة العسومي وحضور نخبة من الاطباء والمتخصصين.

وقالت مدير المنطقة د.فاطمة العسومي في تصريح صحافي بهذه المناسبة ان الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة ما هو الا نتاج تضافر جهود طاقم المنطقة المتفاني لسنوات عديدة، اعطوا خلالها جهدا وقدموا وقتا وضحوا براحتهم ايمانا منهم برؤيتهم واهدافهم الرامية الى تطوير القطاع الصحي والتي ما كانت لتتحقق الا بالعمل الدؤوب والعطاء المستمر.

وأضافت: كلمة شكر لا تكفي والمعني اكبر في قلوبنا لكم مما تحمله الكلمة من معني، كنتم وما زلتم كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاكم الله خير الجزاء، فلكل مبدع انجاز ولكل شكر قصيدة ولكل نجاح تقدير، وانطلاقا من هذا المبدأ أحببنا ان نجتمع اليوم بقيادتنا المحترمة لنكرم اللجان القائمة على هذا العمل الجبار لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا.

وتابعت: ختاما لا يسعني الا ان اشكر كل من ساهم في انجاح هذا الحفل والا تتوقف مساعينا وجهودنا عند هذا الحد ليرتقي اسم بلدنا الكويت محليا وعالميا وان تكون مسيرتنا يقتدى بها في الدول الاخرى، والا يكون هذا الحفل نهاية جهد وانما بداية مسيرة للرفعة لنا وللجميع في وطننا الحبيب.

من جانبها، قالت د.أماني الصقعبي: ما كنا لنصل لما حققناه ولما نسعى إليه الا بتعاون كبير والعمل بتفاني ومسؤولية واضح من قبل طاقم أثقل كاهله بهدف سام ألا وهو توفير خدمات صحية مثالية للمرضى، وبما اننا نعتز ونفتخر بالجهود المبذولة فإننا نحتفل اليوم (امس) بتكريم أعضاء اللجان ممن بذلوا جهدا كبيرا للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.