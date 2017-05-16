حنان عبد المعبود

أقام قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الفروانية ورشة عمل حول مناظير القصبات الهوائية واستخدام الليزر في امراض الأنف والأذن والحنجرة بحضور مدير المنطقة الصحية د. حمود الزعبي وعدد من المسؤولين المنطقة.

وقال نائب مدير مستشفى الفروانية د. محمد الرشيدي: ان الورشة أقيمت على قسمين قسم نظري يتضمن محاضرات حول تشريح القصبات الهوائية وأمراضها وطرق التشخيص والعلاج واستخدامات الليزر المتنوعة والواسعة في أمراض وجراحة الرأس والعنق فيما كان القسم العملي ورشة تدريبية حول إجراء المناظير واستخدامات الليزر في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وذلك بمشاركة طبيب زائر من خارج البلاد مع الكادر الطبي والتمريضي لقسم الأنف والأذن والحنجرة.

وأكد ان أمراض القصبة الهوائية تعد من المشاكل الحساسة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وذلك لخطورتها على حياة المريض، ما يتطلب سرعة في تشخيص المشكلة والتدبير السريع للحفاظ على حياة المريض والتقليل من المشاكل المرافقة لهذه الأمراض، ومنها تضيقات القصبة الهوائية سواء الخلقية أو المكتسبة الناتجة عن رض على العنق أو وضع أنبوبة التهوية في القصبة الهوائية لفترة طويلة، حيث يعد المنظار القصبي مع الأشعة المقطعية الركن الأساسي في التشخيص وضع خطة العلاج المناسبة سواء جراحيا أو باستخدام الليزر، هذا بالإضافة لأهمية المنظار القصبي في تشخيص الكثير من الأمراض وخاصة الخلقية والتي تصيب المجرى الهوائي، مبينا ان هذا يعد تنظير القصبات المفتاح الرئيسي في تشخيص وعلاج استنشاق الأجسام الغربية وخصوصا عند الأطفال والتي تشكل في بعض الحالات خطورة مهددة للحياة تتطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض.

وأكد على توفير قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الفروانية أحدث الأجهزة العالمية من المناظير القصبية ولكل الأعمار بالإضافة إلى توافر جهاز الليزر الذي يقدم فائدة كبيرة في علاج وتدبير أمراض القصبة الهوائية بالإضافة لاستخداماته المتعددة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة والقصبة الهوائية.

وأوضح ان هذه الخدمة التخصصية تعد من الخدمات عالية الدقة التي يقدمها القسم تحت إشراف كادر طبي وتمريضي ذي خبرة عالية لوضع التشخيص الدقيق والخطة العلاجية المناسبة التي تهدف في النهاية لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لجميع المرضى.

وأعلن عن اجراء ١٧٠٠ إلى ١٨٠٠ عملية سنويا حسب احصائيات الانف والاذن لسنة ٢٠١٦، مشيرا الى استقبال العيادات الخارجية التابعة للمستشفى 51 ألف مراجعا سنويا فيما عادت عدد مراجعين العيادات الخارجية بالمراكز التخصصية ٣٣ ألفا.