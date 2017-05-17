حنان عبد المعبود

قال د.عادل رضا إخصائي الغدد الصماء والسكري بمستشفى الصباح إن مسألة علاج قلة نشاط الغدة الدرقية لا تتعارض مع الصيام مضيفا انه وكذلك يستحسن أخذ العلاج مع الإفطار مع قليل من الماء ويمكن الانتظار عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة من خلال استغلال هذه الفترة بأداء صلاة المغرب ومن ثم الإفطار بشكل عادي.

وفيما يخص عقار الكورتيزون المستخدم في فشل الغدة الكظرية فإنه ينصح بتناول الجرعة الأكبر من الكورتيزون قبل وجبة السحور ويتم أخذ الجرعة الأصغر مع الإفطار. لافتا الى انه يجب على المرضى عدم العبث بجرعاتهم الدوائية أو تغيير طريقة أخذها الا بمراجعة الطبيب المعالج.