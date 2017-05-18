أعلنت وزارة الصحة اصدارها 2448 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال عام 2016 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة سلمان الهيفي، اليوم الأربعاء إن الصحة أصدرت خلال الفترة ذاتها 2293 شهادة ميلاد منها 1273 شهادة ميلاد يكون الأب فيها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية إضافة الى 1020 شهادة يكون فيها الاب مبين الجنسية والام من المقيمين بصورة غير قانونية فضلا عن 155 شهادة وفاة.

وأضاف الهيفي ان إجراءات استخراج شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تتطلب إحضار بلاغ الولادة للطفل من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم وتتم بعدها مخاطبة الجهاز للاستدلال والاستفسار عن جنسية الوالدين.

وشدد على التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة (مقيم بصورة غير قانونية) في الشهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضع صاحب العلاقة عن طريق مراسلة الجهاز المركزي.

وبين انه عقب ورود رد الجهاز المركزي يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على أن ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك إلى الطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

وأشاد بالتعاون المستمر بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الصحة والجهود المبذولة لتسهيل استخراج تلك الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية.