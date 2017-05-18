الصراف: منح موظفي «الصباح الطبية» الضبطية القضائية لتنفيذ القانون

العنزي: تحرير ١٠٠٠ مخالفة «تدخين» حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد على وجود تعاون وتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية فيما يخص تنفيذ احكام قانون حماية البيئة، ومن ضمنها وزارة الصحة ممثلة بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش اجتماع بين الهيئة العامة للبيئة ومنطقة الصباح الطبية التخصصية برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد.

بدورها، كشفت مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د. افراح الصراف عن تنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لمنح موظفي المنطقة «الضبطية القضائية» لتنفيذ احكام قانون حماية «البيئة» في نطاق «الصباح الطبية».

وذكرت أن منطقة الصباح الطبية سترفع كشوفا بأسماء الموظفين الذين سيتم منحهم صفة «الضبطية القضائية» قريبا لإدخالهم في دورات تنظمها الهيئة العامة للبيئة في هذا المجال، وسيتم اخضاعهم لاختبار، وسيؤدون القسم، ومن ثم سيمنحون صفة الضبطية.

ولفتت الى ان الاجتماع ناقش وضع «كبائن» تدخين خارج المستشفيات للمدخنين لحصر «التدخين» في مكان معين، كما تم الاتفاق على إقامة محاضرات عن قانون حماية البيئة قريبا لتوعية الموظفين وتثقيفهم بالقانون.

بدوره، اكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م. محمد العنزي على ان منح موظفي منطقة الصباح الطبية التخصصية «الضبطية القضائية» سيكون في إطار قانون حماية البيئة المادة 168حيث يحق للموظفين تحرير المخالفة على «التدخين - النفايات الطبية - الرقابة على جودة الهواء»، وغيرها في كل ما يخص منطقة الصباح الطبية ومستشفياتها ومراكزها التخصصية.

وعن المخالفات، كشف العنزي عن تحرير الهيئة العامة للبيئة ما يقارب من ١٠٠٠ مخالفة تم احالتها للنيابة العامة فيما يخص «التدخين».