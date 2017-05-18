حنان عبد المعبود

أقام مستشفى الأميري الأسبوع التوعوي الأول تحت رعاية وحضور مدير منطقة العاصمة الصحية د. فاطمة العسومي، ومدير المستشفى د. علي العلندة، ومراقب مكتب الخدمات الصيدلانية د. أحمد مناور السعيد ورئيس قسم الصيدلة الصيدلانية رشا المهنا وذلك بإشراف وتنسيق فريق صيدلية العيادة الخارجية وتنظيم الصيدلانية انعام بوعليان، وشارك في هذا البرنامج جميع الصيادلة بمستشفى الأميري، وأقيم الأسبوع التوعوي تحت عنوان «كيف تتعامل مع مرض السكر في رمضان» وذلك ضمن برنامج صيدلي ولي بصمة.

من جانبها، أكدت مسؤولة صيدلية العيادات الخارجية في مستشفى الأميري د. انعام بوعليان أن على مرضى السكري الذين يخططون لصيام شهر رمضان «ان تكون هناك العديد من الأمور التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، من ذلك مراقبة مستويات سكر الدم، والتغذية، والتمارين الرياضية، فضلا عن صيام الحامل في رمضان كما أنه ينبغي أن يكون معلوما أن الصيام لا يوصى به جميع مرضى السكري».

وأضافت «ان البرنامج يهدف الى توعية مريض السكري والمساعدة في تنظيم جرعات الأدوية المختلفة لمرض السكري في رمضان والحرص على تلبية احتياجات واستفسارات جميع مرضى السكري في رمضان وهذه الخطوة تأتي من منطلق إيمانا بان يكون لنا دور تجاه هذا البلد وخدمة المجتمع».

وأوضحت أنه على معظم مرضى السكري الذين يصومون رمضان أن يحافظوا على المستويات العادية من النشاط البدني والرياضي، ولكن من المستحسن، بشكل عام، اجتناب ممارسة التمارين الرياضية أثناء ساعات الصيام، لاسيما قبيل وقت الإفطار، لأنها قد تكون سببا في إصابة المريض بفرط هبوط سكر الدم، وعلى الرغم من أن الخلود للراحة قبل وقت الإفطار يعد أمرا مستحسنا، فإنه يتعين على مرضى السكري اجتناب النوم أثناء هذه الفترة التي تسبق الإفطار، وذلك لكي يبقوا متيقظين لمؤشرات فرط هبوط سكر الدم (والتي يرجح حدوثها خلال الساعات الأخيرة من نهار الصوم).