اكد وكيل وزارة الصحة بالوكالة د.وليد الفلاح اهمية التعاون الصحي مع اليابان للاستفادة من خبراتها في مجال رعاية المسنين. جاء ذلك في بيان تلقته «كونا» من الفلاح الذي يترأس وفدا من وزارة الصحة في زيارة يقوم بها الى اليابان حاليا للاطلاع على تجربة الدولة في خدمة كبار السن الذين يشكلون نسبة 30% من سكانها.

ووصف الفلاح الذي يتولى كذلك منصب الوكيل المساعد للشؤون الفنية بالوزارة رعاية اليابان للمسنين بأنها «متميزة وعريقة»، موضحا انها تراعي الاحتياجات الجسمانية والنفسية والاجتماعية والمعرفية لهذه الفئة.

واضاف انه بحث مع قيادات يابانية في مجال رعاية المسنين الفرص المتاحة للتعاون الصحي بين الجانبين ضمن خطة وزارة الصحة الكويتية وبرامجها لرعاية المسنين بما يواكب المستجدات العالمية انطلاقا من اختصاصات ادارة الخدمات الصحية لكبار السن بالوزارة وبرنامج عملها والخطة الإنمائية للدولة.

واوضح ان أحد المحاور الرئيسية ببرنامج زيارته لليابان تتضمن الاستفادة من التجربة اليابانية لإجراء «المسوحات الصحية» لكبار السن بمنهجية علمية وبصورة دورية اذ تم تشكيل لجنة وطنية دائمة بوزارة الصحة لإجراء مسح صحي لكبار السن لوضع وتحديث قاعدة المعلومات الوطنية عن مؤشرات الحالة الصحية والأمراض والعجز والإعاقة وجودة التمتع بالحياة والرفاهية بين كبار السن.

وتوقع الفلاح البدء في إجراء المسح الصحي بالكويت عقب الانتهاء من الزيارة الرسمية لليابان التي ينتظر أن تسفر عن الكثير من مجالات التعاون الصحي بين الجانبين ما يتيح فرص التدريب وتبادل الخبرات ودعم قدرات منظومة الرعاية الصحية لكبار السن بالكويت.

وذكر ان الادارة اصدرت أول تقرير وطني متخصص عن الحالة الصحية للمسنين بدولة الكويت مدعما بالمؤشرات العلمية التي توفر قاعدة المعلومات اللازمة لوضع وتحديث الخطط والبرامج الصحية المراعية لاحتياجات كبار السن ومتابعتها ضمن آلية متابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تطرقت إلى ضمان التمتع بأنماط عيش صحية للجميع طوال العمر.