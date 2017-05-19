كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان عن ان مقترحات كويتية قدمت لمنظمة الصحة العالمية لتحسين الاداء المالي والتقني للمنظمة.
وأضافت القطان في تصريح لـ «كونا» ان المقترحات المقدمة للمجلس التنفيذي للمنظمة هي إيجاد آلية استثمارية لصندوق مشاركات الدول الاعضاء لاستحداث مورد مستمر لتمويل مشاريع المنظمة.
واوضحت ان الكويت تسعى من خلال هذا المقترح للتركيز على صندوق الطوارئ وجهوزيته للأمور الطارئة والكوارث الصحية، فضلا عن تطوير مصادر تمويل المنظمة وآليات مساهمات الدول الاعضاء الطوعية او الاشتراكات الرسمية.