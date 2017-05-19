عبدالله الراكان

أكدت رئيسة مركز الفردرس الجنوبي الصحي د.غزيل المطيري ان المركز لديه عيادة كبار السن تضم حوالي 4000 مسن وتلقى اهتماما كبيرا خاصة فيما يتعلق بقدرتهم على الصيام موضحة انه من الضروري توعية مرضى السكر وتثقيفهم خاصة واننا نقترب من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى اننا في مركز الفردوس سباقون لعمل مثل هذه الفعاليات التي من شأنها زيادة الوعي الصحي لدى مرضى السكر.



واضافت خلال فعاليات اليوم التوعوي المفتوح بعنوان (سكرك في رمضان) الذي نظمه مركز الفردوس الجنوبي ومركز الفردوس الشمالي صباح امس في منطقة الفردوس اننا نحرص سنويا قبل بداية شهر رمضان على اقامة المحاضرات التوعوية بالاضافة إلى تكريم المرضى والموظفين المثاليين الذين يتابعون عيادة السكر بشكل منتظم ومستمر موضحة ان المشاركة كانت كبيرة من اقسام المركز وصندوق اعانة المرضى وشركات الادوية المختصة بالسكر واجهزته.

واشارت المطيري إلى ان المرضى المراجعين لمركز الفردوس الجنوبي والشمالي لديهم الوعي الكافي من خلال ردودهم على الاسئلة المتعلقة بمرضى السكر في شهر رمضان لافتة إلى انه تم خلال اليوم المفتوح توزيع اجهزة لفحص السكر بالمجان بالاضافة إلى تخفيض الاسعار على اجهزة اخرى.



كما تقدمت بالشكر لمدير المنطقة الصحية لرعايته لليوم المفتوح ولرئيس الرعاية د.حسين المطيري والعاملين في المركزين الجنوبي والشمالي.