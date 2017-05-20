حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أصدر المؤتمر الخليجي الخامس للصحة والسلامة المهنية توصياته، حيث اختتم أعماله، أول من أمس، وتضمنت التوصيات أربعة محاور أساسية، هي: السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتصميم وتطوير وتطبيق خدمات الصحة المهنية، والتعاون والتنسيق، ونشر مفاهيم الصحة والسلامة المهنية.

وأكدت التوصيات ضرورة ربط استراتيجية الصحة المهنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030، الصادرة عن الأمم المتحدة بهدف تنمية وتطوير قدرات وإمكانات الصحة المهنية الوطنية، ووضع خارطة مخاطر الصحة المهنية بالكويت، ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الخليجية للصحة والسلامة المهنية بشكل دوري، وتطبيق جميع بنود وإرشادات الاتفاقات الدولية فيما يخص مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية، ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية لها لعلاقتها المباشرة باللياقة للعمل ووضع برنامج لتعزيز الصحة في أماكن العمل.

كما طالب المؤتمر في توصياته بمد تغطية الصحة المهنية لتشمل جميع المدن الصناعية في الكويت على أن تبدأ بإنشاء مراكز الطب الصناعي الخمسة الواردة في الخطة الإنمائية الثانية (2015 ـ 2020)، وكذلك تكوين فريق عمل في إدارات الصحة المهنية بدول مجلس التعاون لتحليل المخاطر في مجالات الصحة المهنية وتحديد أولويات العمل لمواجهة هذه المشاكل.

وتضمنت التوصيات، أيضا، وضع برنامج لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية في الكويت وربط هذا البرنامج بدول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاق على تطبيق معايير اللياقة البدنية على مختلف العاملين في مجالات العمل البحري والغوص والطيران وقيادة المركبات.

وشددت التوصيات على ضرورة وضع دلائل استرشادية للتعامل مع العاملين فيما يخص حالات العنف اللفظي والجسدي والإداري والنفسي وإصدار اللوائح الاسترشادية لتقييم اللياقة البدنية للمتقدمين للعمل.

كما أكدت التوصيات أهمية ميكنة طرق حساب نسب العجز المهني، وتنفيذ البرنامج في مختلف الجهات التي تقوم بتقدير نسب العجز، والتعاون مع إدارة الجودة والاعتراف ومختلف الجهات ذات العلاقة بتطبيق برامج جودة واعتراف خاصة بالصحة والسلامة المهنية والبيئية.