حنان عبدالمعبود

قال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.طارق الجسار انه ضمن الجهود المبذولة والتخطيط المسبق لأي حدث طارئ، نفذت إدارة الطوارئ الطبية بالتعاون مع إدارة مجمع الأفنيوز عملية إخلاء مبنى الإدارة ومبنى المجمع المرحلة الثانية، وكان التمرين عبارة عن حريق في المبنى، وتم إخلاء المبنى من المصابين وعددهم 3، اثنان منهما حالاتهما خطرة تم إخلاؤهما وإسعافهما الى مستشفى الصباح بعد تصنيفهما من قبل رجال الطوارئ الطبية حسب الخطة الموضوعة للإخلاء.

وأشاد الجسار بفنيي الطوارئ الطبية والقائمين على هذه عملية من هيئة طبية وإدارية وتمريضية، وعملهم المميز بحادث الإخلاء الوهمي والدور المهم الذي يقومون به لخدمة بلدهم الكويت.

كما أثنى على تعاون إدارة مجمع الأفنيوز والإدارة العامة للإطفاء ـ مركز الشويخ الصناعية، ووزارة الداخلية ـ مديرية امن الفروانية بقيادة اللواء ركن صالح مطر العنزي، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للقوات الخاصة.

وقد نفذ التمرين قسم التخطيط بإدارة الطوارئ الطبية برئاسة حامد العتيبي وتنسيق علي الفودري بمشاركة 3 سيارات إسعاف بقيادة رئيس مركز إسعاف الري نواف الشايجي ومركز إسعاف الأميري.

وشكر الجسار جميع وسائل الإعلام على تغطيتهم لهذا الحدث وتسليط الضوء على الخطوات الثابتة التي تسير بها إدارة الطوارئ الطبية ووزارة الصحة بشكل عام.