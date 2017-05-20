عبدالكريم العبدالله

أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «الأنباء» على جهوزية وزارة الصحة واستعدادها لمنع وفادة «الكوليرا» من اليمن إلى البلاد من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بذلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى خلو الكويت منها.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال هذا الوباء مسبقا منذ أن انتشر في الآونة الأخيرة في العراق.

وذكرت أن وزارة الصحة لديها كواشف مخبرية خاصة بتشخيص الحالات المشتبهة للمرض، فضلا عن تعميم الإجراءات المطلوبة لأخذ العينات والتشخيص المخبري على جميع الجهات العلاجية المعنية.