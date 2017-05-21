حنان عبد المعبود

كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. ابراهيم هادي عن منح جامعتين كنديتين مقعدا في كل منهما للأطباء الكويتيين في تخصص جراحة المخ والأعصاب لافتا إلى ان وفدا من الجامعتين سيحضر الى الكويت الاسبوع المقبل لمقابلة الأطباء الكويتيين الذين تقدموا للحصول على المقعد.

وقال هادي في تصريح صحافي على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الكويتي الأول لإصابات المخ والجملة العصبية ان مقعد جراحة المخ والأعصاب من الصعب الحصول عليه حتى للأطباء الكنديين لافتا في السياق ذاته الى وجود برنامج جراحة المخ والأعصاب في معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وأشار الى ان تشجيع الأطباء للالتحاق بالبرنامج يحتاج الى توعية شاملة تبدأ من الكلية فضلا عن اننا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية وضعنا فترة اختيارية لمدة شهرين في سنة الامتياز بحيث يمكن للمتخرج الانضمام لتلك البرامج.

وحول المستجدات الحديثة التي ظهرت على صعيد جراحات المخ والأعصاب قال هادي ان هناك تقنيات حديثة ظهرت في جراحات المخ والأعصاب كجراحات اسفل قاع الجمجمة مشيرا الى ان وزارة الصحة تدعم مثل هذه المؤتمرات العلمية لزيادة فرص التعاون بين الاطباء المحليين والخارجيين.