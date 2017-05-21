حنان عبد المعبود

يغادر وزير الصحة د. جمال الحربي إلى جنيف لرئاسة وفد الكويت في اجتماعات جمعية الصحة العالمية السبعين (WHA.70) خلال الفترة من 22 - 31 مايو الجاري.

وقال الحربي ان جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها انتخاب مدير عام جديد للمنظمة خلفا لمارجريت تشان التي تشغل هذا المنصب منذ عشر سنوات بالإضافة إلى التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية ومتابعة تطبيق اتفاقية منظمة الصحة العالمية للوائح الصحية الدولية الصادرة عام 2005 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007 ومتابعة التقدم المحرز لاستئصال شلل الأطفال من جميع أنحاء العالم والذي نجحت الكويت في التخلص منه منذ عام 1986.

وأضاف أن الاجتماعات ستناقش أيضا مقاومة مضادات الميكروبات وآلية الدول الأعضاء بشأن التعامل مع مشكلة المنتجات الطبية المتدنية النوعية المزورة والمغشوشة فضلا عن مناقشة القضاء على السمنة بين الأطفال وخطة العمل العالمية بشأن الخرف ودور قطاع الصحة للإدارة الدولية للمواد الكيماوية.

ومن بين الموضوعات المدرجة أيضا على جدول الأعمال الوقاية من السرطان ومكافحته والوقاية من الصمم وفقدان السمع وصحة المراهقين ضمن الإستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقة ومتابعة التقدم المحرز لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف والغايات ذات العلاقة بالصحة وصحة اللاجئين والمراهقين ومكافحة النواقل والبعد الصحي لمشكلة المخدرات العالمية والأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف الحربي عن مشاركته خلال المهمة الرسمية التي يقوم بها باجتماع لوزراء العرب ومكتبه التنفيذي على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية والمشاركة باجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته رقم 141 خلال الفترة من الأول حتى الثاني من يونيو القادم باعتبار الكويت عضوا بالمجلس للسنوات من 2014 - 2017.