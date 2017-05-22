رشدي: السمنة وقلة اللياقة أهم أسباب الإصابة بخشونة المفاصل

سعيد: «فارما زون» صاحبة الوكالة الحصرية لمنتجات مارنيز الإسبانية المتخصصة في الطب البديل

حنان عبد المعبود

كشفت استشاري امراض النساء والتوليد د. ماجدة اليتامى عن اصابة 15% من سكان الكويت بالعقم، و18% من النساء بتكيسات المبايض من بينها 4 الى 8% حالات معقدة تحتاج الى علاج طويل.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش ندوة نظمتها فارما زون للتوعية بالعلاج بالمواد الطبيعية والأعشاب اول من امس برعاية وحضور نخبة من استشاريي وزارة الصحة للتوعية بالتثقيف الدوائي والقاء الضوء على طرق العلاج الحديثة بالمواد الطبيعية في شتى التخصصات الطبية التناسلية، والجلدية، والعظام والامراض المعدية لدى الاطفال وكيفية مواجهتها.

واكدت اليتامى ان العوامل الوراثية تلعب دورا رئيسيا في الاصابة بتكيسات المبايض لدى المرأة، وهذه التكيسات تظهر نتيجة اضطراب في الدورة الشهرية الى جانب الاصابة بالعديد من الامراض الاخرى مثل السكري والسمنة واضطرابات عمل الانسولين وكل هذه الاسباب مجتمعة تؤدي الى تكيس المبايض لدى البنات والنساء في الكويت، واشارت الى ان السيدات المصابات بالتكيسات واضطراب الدورة الشهرية هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم لان بطانة الرحم لديهن تكون غير طبيعية.

وعن سبل العلاج المختلفة، لفتت الى ان العلاج من العقم يأخذ عدة مراحل تبدأ بالحبوب المنشطة ثم الحقن، ويليها المنظار الى ان تنتهي بأطفال الانابيب.

بدورها تطرقت استشاري الامراض الجلدية والتجميل بوزارة الصحة د. مريم الشمري خلال اللقاء الى اسباب وعلاج التغير في الجلد والتعرف على ملامح هذا التغير خلال المراحل المختلفة للتقدم في العمر، واكدت أن الاجسام الحرة هي اكبر مسبب للتجاعيد والتقدم في العمر، وانها تتكون في الجسم نتيجة التعرض لتغيرات بيئية مختلفة منها الغبار، والتلوث، والشمس والضغوط الحياتية، والامراض المزمنة.

وعلى الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة حول سرطانات الجلد في الكويت الا ان الشمري اكدت ان سرطان الجلد الليمفاوي هو الأكثر انتشارا بين الاطفال والكبار في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعن احدث طرق علاج خشونة المفاصل بالأدوية او بالعلاج الطبيعي او التدخل الجراحي قال اختصاصي جراحة العظام والمفاصل في مستشفى الرازي د. طارق رشدي ان ابرز الاسباب المؤدية الى امراض الخشونة هي قلة اللياقة البدنية وضعف العضلات وزيادة الوزن والتشوهات الخلقية لدى الاطفال منذ الولادة مؤكدا ان الاسراع بعلاج التشوهات منذ الصغر كفيل بالبعد عن امراض الخشونة عند الكبر.

وذكر ان عدد عمليات المفاصل التي يجريها مستشفى الرازي اسبوعيا تتراوح بين 15 و20 عملية بمختلف انواعها.

من جانبه، قال مدير شركة فارما زون د. مصطفي ايمن سعيد ان الندوة شملت العديد من التخصصات في مجال الطب سواء في المستشفيات الحكومية او في القطاع الخاص.

واشار الى ان شركة فارما زون تعتبر صاحبة الوكالة الحصرية لمنتجات مارنيز الاسبانية المتخصصة في الطب البديل والعلاج بالمنتجات الطبيعية، لافتا الى ان مارنيز من الوكالات الحديثة على السوق الكويتي.