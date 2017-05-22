حنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله

بدأ الملحق المالي بالمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا احمد العجمي بجولة على المستشفيات الألمانية لتفقد أحوال المرضى الكويتيين.

وذكر العجمي في تصريح صحافي أن هذه الجولة هي بداية لجولات مستمرة خلال الفترة المقبلة جاءت بناء على تعليمات وزير الصحة د.جمال الحربي لتسهيل أمور المرضى الكويتيين الذين يرقدون في المستشفيات والمراكز الطبية في ألمانيا، مشيرا إلى أن الجولات ستشمل جميع المستشفيات التي يتواجد بها المرضى.

وبين العجمي أن الهدف من الجولات على المستشفيات أيضا تسهيل الأمور المالية والمخصصات مع المستشفيات من خلال الزيارات للمستشفيات والمصحات، فضلا عن دفع المخصصات المالية للمستحقين من المرضى.

وكشف العجمي عن عمل زيارات مقبلة للمستشفيات والمصحات الألمانية التي يرقد بها المرضى الكويتيين لتسوية الأمور المالية العالقة بين المكتب الصحي والمستشفيات.