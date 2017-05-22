حنان عبدالمعبود

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية القلب د. فيصل المطوع ان التدخين يتسبب في وفاة 7.2 ملايين شخص سنويا حول العالم، ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاقلاع عن التدخين، اذ انه التدخين وغيره من عوامل الخطورة الأخرى مثل السمنة وزيادة الوزن والخمول البدني والتغذية غير الصحية ذات المحتوى العالي من الأملاح والسكريات والدهون منخفضة المحتوى من الفواكه والخضراوات تتسبب في أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية.



وأضاف المطوع، في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتدخين، ان منظمة الصحة العالمية قدرت الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بنحو 17.7 مليون وفاة سنويا، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة غير المعدية، وأكد أن عوامل الخطورة التي تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية من الممكن تلافيها من خلال اتباع السلوكيات الصحية وأنماط الحياة المعززة للصحة والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة عن طريق الاستفادة من أنشطة الوحدة المتنقلة لجمعية القلب الكويتية والتي تجوب جميع مناطق الكويت في حملاتها التوعوية وتقوم بقياس ضغط الدم والوزن والطول وتقدير كتلة الجسم وقياس السكر والكوليسترول في الدم وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.



وقال المطوع ان الحملات التوعوية التي تنظمها الجمعية تشهد إقبالا كبيرا يعكس مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية وحرص جميع المستفيدين من تلك الحملات على تلقي الإرشادات والنصائح الطبية المعززة للصحة، وجدد التزام جمعية القلب الكويتية بالقيام بدورها التنموي الرائد للعمل على خفض الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة غير المعدية بما فيها أمراض القلب بنسبة 25%.