أكد وزير الصحة د. جمال الحربي امس ان وزراء الصحة العرب قد اكملوا استعداداتهم للمشاركة في الدورة السبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف الحربي في تصريح لـ «كونا» ان الكويت وبحكم ترؤسها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب قد حرصت على تنسيق المواقف العربية امام منظمة الأمم لاسيما في مناطق الازمات، لافتا الى ان المجلس قد شهد توافقا في كيفية دعم ملف الاحوال الصحية في الاراضي الفلسطينية وأيضا دعم الصومال بالحملات والمساعدات الطبية بالاضافة الى العمليات الإدارية والمالية للصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأوضح وجود توافق عربي أيضا على ضرورة انشاء مرصد عربي لتبادل المعلومات الصحية وقاعدة بيانات مشتركة لمراقبة الامراض الوبائية المعدية وغير المعدية على ان يكون ايضا ضمن المرصد العربي للابحاث الطبيعية والمختبرية الذي تعمل القاهرة الآن على إنشائه، مشددا على اهتمام الكويت خلال اجتماعات منظمة الصحة العالمية بملفات الوقاية من الامراض المزمنة غير المعدية والتصدي لها وآليات الاستجابة لطوارئ الصحة العمومية والوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية ومتابعة التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا الصحية.