لم يعد هناك هرم غذائي وإنما طبق غذائي صحي.. يحتوي على المجموعات الغذائية بالهرم

الحبوب ليست الأهم في الطبق الغذائي.. لكنها متساوية مع الخضار والفواكه واللحوم

الضغط والسكري وزيادة الوزن ونمط الحياة السيئ أسباب ارتفاع الدهون في الكبد

أصعب جزء في عملنا هو تغيير السلوك الغذائي ليتماشى مع حاجة الشخص والحياة الصحية له

النباتيون الذين يتناولون البيض والجبنة والألبان يختلفون عن الذين لا يتناولون أي مصدر حيواني

لا توجد طريقة معينة للطبخ الصحي لكن الأهم هو الحفاظ على المكونات الأساسية للمواد وإحضار الخضار طازجاً

زينب أبوسيدو

بالرغم من أهمية الغذاء لصحة الإنسان، إلا ان الكثير من السلوكيات الغذائية تعتبر خاطئة، بل مدمرة لصحة الجسم، وقد تؤدي بعض هذه السلوكيات الى الإصابة بالكوليسترول أو السكري، والسمنة، وجميع من خضع لطرق معينة من الريجيم يعرف المعاناة التي يعانيها من يضطر لاتباع حمية غذائية بهدف خسارة الوزن أو علاج بعض الأمراض.

«الأنباء» التقت اخصائية التغذية العلاجية في مركز جلوبال الطبي مريم التركي التي أكدت ان مفهوم الهرم الغذائي أصبح من الماضي، وتم استبداله بما يعرف الآن بالطبق الغذائي الصحي الذي يحتوي على المجموعات الغذائية بالهرم ولكن بشكل متوازن أكثر، مشيرة الى ان أصعب جزء في عمل العاملين في التغذية الصحية هو تغيير السلوك الغذائي للمريض ليتماشى مع حاجاته وصحته.

ونصحت التركي بشرب الماء عند الاستيقاظ صباحا لغسل الغازات المتراكمة في المريء، كما نصحت من يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الدم بتناول حبة أفوكادو يوميا لمدة شهرين، فهي كفيلة بخفض نسبة الكوليسترول لديهم.

وحول طرق الطبخ الصحي أوضحت التركي انه لا توجد طريقـة معينة للطبخ الصحي والأهم هو الحفاظ على المكونات الأساسية للمواد الغذائية، اضافة الى الاعتماد على الخضار الطازج

.. فإلى التفاصيل:

الهرم الغذائي الجديد يرمز الى الفردية في التغيير نحو نمط غذائي صحي، ما رأيك؟

٭ لم يعد هناك هرم غذائي انما اصبح هناك طبق غذائي وصحي وهو يحتوي على نفس المجموعات الموجودة بالهرم الغذائي ولكن مجموعة الدهون كانت اساسية به، اما الطبق الصحي فمجموعة الدهون ليست اساسية ولكنها موجودة ضمنيا داخل مجموعات الغذاء الاخرى.

مــن وجـهـــة نظــــري الشخصية هذا خطأ، فيجب ان يحافظ الطبق الصحي على مجموعة الدهون دون إزالتها اضافة الى مكونات الطبق.

الفرق بين الهرم الغذائي والطبق الصحي أن الهرم كان يصعد من الطبقة الاساسية الاكبر وهي النشويات او الحبوب وبعدها اصبح يشرح الهرم الى المجموعات الغذائية الاخرى.

اما الطبق الغذائي فتقسيمته اصبحت اكثر منطقية فالحبوب ليست الأهم، والأحجام موزعة بين الحبوب والخضـار والفواكه واللحوم بشكل اكثر ومنطقي.

ما الاغذية التي تساهم في خفض الكوليسترول؟

٭ ورد في الابحاث ان تناول حبة أفوكادو يوميا من اربعين يوما الى شهرين تساهم في خفض الكوليسترول بصورة ملحوظة.

تثبيت الوزنكيف يمكن تثبيت الوزن بعد اتباع نظام حمية غذائية؟

٭ تثبيت الوزن يحتاج ايضا الى نظام حمية فمن يقوم باجراء حمية غذائية لخفض الوزن يعود لإجراء حمية غذائية للمحافظة على الوزن.

مرحلة تفتيت الوزن هذه تشمل اربع مراحل فعندما يتم الانتهاء منها كأن الشخص تخرج في الجامعة بشهادة يستطيع بها تناول طعام صحي بالطريقة التي يحبها دون زيادة في وزنه.

هناك بعض الناس لا يتناولون اللحوم بأنواعها، فهل الأغذية النباتية كافية؟

٭ نستطيع أن نجعل الأغذية نباتية فالنباتيون ليست لديهم اي مشكلة خاصة اولئك الذين يتناولون البيض والجبنة والالبان وليس الذين لا يأكلون من اي مصدر حيواني.

فالنباتيون المتعارف عليهم في مجتمعنا هم الذين يتناولون البيض والاجبان والالبان من السهل جدا تحويلهم الى حمية صحية مائة بالمائة.

الطبخ الصحيما طريقة الطبخ الصحية؟

٭ لا توجد طريقة معينة للطبخ الصحي، ولكن أهم شيء هو الحفاظ على المكونات الأساسية للطبخة، فعندما نحضر خضارا نجلبه من أجود الأنواع، وتكون طازجة ونحاول تقليل كمية الدهون، فبدلا من القلي نلجأ الى الطبخ، ليس شرطا ان يكون دائما مسلوقا أو مشويا فهذا غير صحيح.

نستطيع ان نقوم بعمل طعام طبيعي مع تقليل نسبة الدهون، والتقليل أيضا من بعض المواد المضافة كحمض الليمون التي تضر ولا تفيد، وكذلك محسّن النكهات نحاول ان نقلل من استخدام هذه الخلطات ونتجه أكثر الى الخلطات أو الأعشاب الطبيعية.

هل هناك فحص دم مخبري يكشف الطعام الذي يسبب الشحوم والسمنة؟

٭ كلا، لا يوجد أي نوع من الفحوصات المخبرية لذلك.

ما أسباب ارتفاع الدهون في الكبد ومتى تصبح خطرة؟

٭ الدهون الموجودة على الكبد ترتفع لعدة أسباب منها الضغط والسكري ومنها وراثي، ومنها نمط حياة، وزيادة وزن، وتصبح خطرة اذا زادت كمية الشحوم على الكبد لدرجة تمنعه من القيام بوظيفته.

كيف نحقق التوازن بين طعامنا والنشاط الرياضي؟

٭ كثير من الناس يعتقدون انه اذا زاد طعامهم ومارسوا الرياضة سيظل الوزن ثابتا، وهذا فكر خاطئ لأنه سيأتي وقت يأكلون كثيرا ويلعبون كثيرا وأوزانهم ثابتة لأن أساس الرياضة وأهميتها هو الحفاظ على الصحة العامة وعلى نشاط القلب والدورة الدموية.

لكن مسألة الغذاء والوزن مسألة مختلفة تماما، ودور الرياضة هنا هو تشكيل أجسامنا اكثر.

فوائد الماء صباحاًهل للإكثار من الماء عند الاستيقاظ صباحا دور في محاربة السموم في الجسم؟

٭ لا شك في ان الماء مفيد جدا، خاصة في الصباح لأن عملية الهضم تستمر ونحن نيام، وبالتالي تتراكم بعض الغازات في المريء مكونة رائحـــة نفـس غيــر طيبة.

فشرب كمية من الماء يغسل هذه الغازات على معدة فارغة، وبالتالي التخلص منها في عملية البول مفيد جدا، ولكن هناك من يبالغ في شرب الماء يصل الى ستة أكواب، فهذا غير مفيد.

كيف يمكن تغيير نمط سلوكيات الحياة المسببة للسمنة؟

٭ هذا يختلف من شخص إلى آخر، فكل منهم لديه مجموعة من السلوكيات الغذائية، كما لدينا سلوكيات اجتماعية وسلوكيات شخصية، فكل شخص لديه مجموعة من السلوكيات الغذائية الصحيحة، ومجموعة من السلوكيات الغذائية غير الصحيحة، معتقدا انها صحيحة، ولكنها غير صحيحة.

فنحن نعدل هذا السلوك ليتماشى مع الشخص ويتماشى مع الحياة الصحية وهذا أصعب جزء في عملنا هو تغيير السلوك الغذائي.

هبوط السكرهناك أشخاص يشعرون بالصداع أو الرجفان اذا شعروا بالجوع فما تفسيرك لهذه الظاهرة؟

٭ بعض الأشخاص عودوا أجسامهم على كمية كبيرة من النشويات والسكر فاعتاد البنكرياس على افراز كميات كبيرة من الانسولين التي تصرف السكر، لذلك يهبط السكر.

فعند تقليل هذه الكميات والبنكرياس معتاد على ضخ كمية من الانسولين لا يوجد في الدم كمية كافية من السكر، فيشعر الإنسان بهبوط، وهذا يعني انه يتأقلم مع الوضع الجديد.



