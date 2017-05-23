وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس الاثنين اتفاقية منحة ثانية مع مؤسسة الحسين للسرطان يقدم بمقتضاها منحة تبلغ مليون دولار أميركي للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين المصابين بمرض السرطان في الأردن.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر، وعن الجانب الأردني رئيس مؤسسة الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال وذلك في حفل اقيم بمقر الصندوق، حضره سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى دولة الكويت محمد الكايد.

وعلى هامش الحفل، قال البدر لـ «كونا» ان المنحة ستسهم في علاج اللاجئين السوريين المصابين بمرض السرطان في الاردن، وذلك ضمن مساعي تقديم العون الانساني للاجئين ودعم الوضع الانساني لهم.

وأضاف ان الخدمات العلاجية التي تشملها المنحة هي تشخيص المريض من خلال الفحوصات المخبرية والصور الإشعاعية الى جانب العلاجات الكيماوية والفيزيائية والأدوية وزرع نقي العظم.

وذكر ان المنحة تتضمن استكمال بقية علاج المصابين من خلال العمليات الجراحية لاستئصال الاورام او اي عمليات متعلقة بعلاج السرطان وعلاج المضاعفات الناشئة والاجراءات الطبية التي تقتصر على اللاجئين السوريين في الاردن المصابين بالسرطان ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وأوضح ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن التزام دولة الكويت لتقديم الدعم للاجئين السوريين عبر الصندوق الكويتي للتنمية، مضيفا ان آخر هذه الالتزامات كانت بتوقيع اتفاقية (سوريا 4) مع جميع الدول المعنية وبمقتضاها يقدم الصندوق مساعدات بقيمة 100 مليون دولار.

من جانبها، أشادت الاميرة غيداء في تصريح مماثل لـ «كونا» ان مركز الحسين للسرطان صرح عربي طبي يتكفل بعلاج الآف المرضى العرب الذين يبحثون عن افضل علاج شمولي لمرض السرطان من ضمنهم اللاجئين السوريين في الأردن.

وأضافت الأميرة غيداء ان المركز يعد مؤسسة مجتمعية في الأردن مكرسة لمكافحة مرض السرطان وتتضمن مهامها في جمع التبرعات والتنمية وحشد الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذا المرض وتنفيذ برامج الوقاية والكشف المبكر عنه، اضافة الى توفير تغطية للعلاج ودعم المرضى.

وبينت ان المركز يعالج نحو خمسة آلاف حالة جديدة سنويا ولديه اكثر من 37 الف مريض في قائمته، لافتة الى أن التوسعة الجديدة للمركز ستستوعب عددا اكبر من المرضى خلال الفترة القادمة وتقديم خدمات مميزة لهم.

وأشادت بالدعم الكويتي للمؤسسة، مؤكدة أهميته في المساهمة في انقاذ ارواح الكثيرين من أبناء اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان.