حنان عبد المعبود

انضمت جمعية الجراحين الكويتية الى ركب جمعيات النفع العام، حيث تم اشهارها والذي جاء بهدف العمل على النهوض بالخدمات الطبية وصقل مستوى الأطباء الجراحين في مختلف تخصصاتهم الجراحية، وتطوير المهارات والخبرات الجراحية عن طريق تنظيم المؤتمرات وإقامة ورش العمل وجلب الخبرات العالمية وتبادلها مع المختصين في سائر أنحاء العالم، بالاضافة الى إصدار النشرات الدورية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الدفاع عن حقوق الأطباء الجراحين وتمثيلهم في المحافل المختلفة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: رئيس مجلس ادارة جمعية الجراحين د.سلمان خليفة الصباح، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الجراحين الكويتية د.سعاد عبدالله ابل، امين سر جمعية الجراحين الكويتية د.شهاب عبدالله اكروف، أمين صندوق جمعية الجراحين الكويتية د.سعود عبدالله السبيعي وعضوية كل من د.عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد، د.وليد سليمان بوحيمد، د.عبداللطيف ابراهيم التركي، د.باسل حمود الصباح، د.سمير عوض العصيمي، د.علي جراغ الحداد، د.محمد حيدر جمال، وستقوم الجمعية قريبا بالدعوة للتسجيل في عضوية الجمعية والإعلان عن النظام الأساسي واللوائح المنظمة وكذلك تفعيل اللجان العاملة بما يحقق الهدف من إنشاء هذه الجمعية.