حنان عبدالمعبود

أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي، ان اضطرابات البلع قد تصيب الانسان من اي مرحلة عمرية وقد تودي بحياة المريض اذا لم يتم الانتباه لها وتشخيصها وعلاجها في وقت مبكر.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة تدشين مؤتمر السمع والنطق أمس برعاية وزير الصحة د.جمال الحربي.

وذكر هادي ان المؤتمر يأتي تزامنا مع الاحتفال بشهر السمع والنطق، ويعكس اهتمام وزارة الصحة وسعيها المستمر الى نشر التوعية في المجتمع وبين افراد الطاقم الطبي والعاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية.

وقال: لمسنا روح التعاون وحسن التنظيم والعمل بروح الفريق الواحد منذ ان اطلعنا على جدول البرامج العلمية المقدمة والتي جمعت تخصصات عديدة من اقسام طبية وصحية مختلفة لم تجتمع ولم تتعاون الا بعد توفيق الله ثم بوجود ايمان راسخ وعمل تعاوني نشط وضع مصلحة المريض وخدمة الوطن فوق كل شيء، منوها بجهود القائمين على المؤتمر، مؤكدا ان هذا الحدث العلمي الكبير والجهد المبذول من قبل المنظمين والاعلاميين والمتحدثين يشكل تعاونا فعالا ويقدم للاطباء والاختصاصيين كل ما هو نافع وجديد في مجال اضطرابات البلع.