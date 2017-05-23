دعت مديرة ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة د.ريم الرضوان أمس المواطنين والمقيمين للمشاركة في فعاليات بنك الدم اعتبارا من يوم غد الأربعاء وحتى 14 من الشهر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمتبرعين.

واوضحت الرضوان في تصريح لـ «كونا» ان تكريم المتبرعين يأتي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي في 14 يونيو من كل عام والذي يحمل هذا العام شعار «ما الذي بوسعك ان تفعله».

وافادت بأن الاحتفال يهدف الى زيادة الوعي بمدى الحاجة الى تأمين مخزون آمن للدم والاستمرار في حثّ المتبرعين على التبرع بدمهم لإنقاذ حياة الآخرين مشيرة الى ان اجمالي عدد أكياس الدم التي تم توفيرها العام الماضي بلغ 73 ألف كيس دم و56 ألف كيس صفائح دموية.

وأوضحت الرضوان ان ادارة خدمات نقل الدم هي الجهة الوحيدة المخولة توفير الدم الآمن ومشتقاته للمرضى في جميع مستشفيات الكويت الحكومية والأهلية والعسكرية بواقع 30 مستشفى ومركزا صحيا.