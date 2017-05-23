بمناسبة توليه منصبه الجديد كرئيس لمكتب البحث القانوني بمنطقة الصباح التخصصية الصحية، نظمت منطقة الفروانية الصحية حفلا لتكريم رئيس مكتب البحث القانوني سعود الفضلي، وذلك بحضور مدير المستشفى ورؤساء الوحدات والمكاتب والعاملين في منطقة الفروانية الصحية.

وأعرب مدير المنطقة الصحية د.حمود الزعبي عن أطيب تمنياته بالتوفيق لرئيس مكتب البحث القانوني، قائلا: سنفتقد زميلا لنا كان مثالا للالتزام والتفاني والحيادية ومحبوبا من الجميع.

وبعد ذلك شارك الحضور بكلمات أثنوا فيها على الفضلي والذي خدم المنطقة الصحية خلال ما يزيد على عشرين سنة، متمنين له التوفيق في منصبه الجديد.

بدوره، شكر الفضلي مدير المنطقة الصحية ورؤساء المكاتب والأقسام على مشاعرهم الطيبة وحفاوتهم وتكريمهم له في نهاية عمله بالمنطقة.