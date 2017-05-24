محمد الجلاهمة

تحتفل جمعية الطب البديل الكويتية (كاما) مساء غد الخميس باليوم الوطني للطب البديل، في منتزه البوليفارد بالسالمية، ويبدأ برنامج الاحتفال في الساعة الرابعة مساء ويستمر حتى العاشرة.

وقال المستشار الاعلامي للجمعية شعبان جوهر ان الاحتفال يتضمن عدة فعاليات تتمثل في تقديم فحوص طبية مجانية لاكتشاف امراض الجسم، عرض أفلام وثائقية ومسابقات لبراعم الأطفال وورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع هدايا مجانية، اضافة الى ورش علمية تحت إشراف نخبة مميزة من المعالجين والمدربين في الطب البديل، كما سيتضمن الاحتفال محاضرات علمية عن تنظيف الجسم من السموم، المطبخ الصحي في رمضان، شهر رمضان والصحة والعبادة، الحجامة بالطب النبوي، التأثير السلبي للمعادن الثقيلة ونقص الفيتامينات والوقاية والعلاج بتدليك مناطق الوضوء.

وذكر جوهر أن الاحتفال باليوم الوطني للطب البديل هو الأول من نوعه في الكويت، ويأمل رئيس الجمعية وأعضاؤها باستمرار الفعالية سنويا من أجل تعزيز الوعي بالصحة ونشر ثقافة المعالجة بتقنيات الطب البديل وعلومه والتي تشمل أكثر من 60 تقنية، لافتا الى أن الحفل يقام تحت شعار«الحياة بنمط ومفهوم جديد».

وأوضح أن رئيس الجمعية د.زبن العتيبي يأمل حضور جميع المهتمين بالطب البديل ليتسنى للجميع الاستفادة من الخبرات المقدمة.