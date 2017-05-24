حنان عبد المعبود

أعلن اختصاصي اول قلب وسونار القلب في مركز صباح الأحمد للقلب د.خالد الملا عن تدشين تقنيات جديدة بالتزامن مع اعداد خطط مستقبلية مدروسة حول الفحوصات القلبية غير التداخلية المقدمة في المركز، وبالأخص فحوصات الأشعة الصوتية للقلب «السونار» سعيا للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد عضو الفريق الطبي والحاصل على زمالة الأشعة الصوتية للقلب من جامعة ماكماستر الكندية د.خالد الملا أن المركز حقق قفزات نوعية وتقنية تتواكب مع الزيادة المستمرة للحالات التي تتطلب عمل سونار القلب، اذ إنه لم يسجل فقط ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات التي قامت بعمل فحوصات سونار القلب خلال 2016 مقارنة بعام 2015، وانما سجل أيضا ارتفاعا ملحوظا في عدد الحالات التي قامت بعمل سونار للقلب عن طريق المريء وأيضا بعدد حالات من قام بعمل فحوصات المجهود من خلال سونار القلب.

واشار الى نجاح المركز في تقديم فحوصات السونار بالصبغة للعديد من المرضى العام الماضي وفق احدث التقنيات والمعايير العالمية، مؤكدا على اهمية هذه التقنية للعديد من الحالات المرضية التي يحرص المركز على تقديمها بشكل مثالي.

وعن الخطط المستقبلية للمركز، قال إنها تتضمن التوسع في عمل سونار القلب عن طريق المجهود، وذلك للحصول على نظرة عن كثب تمكنهم من عمل دراسات لقياس قدرة القلب مع المجهود، يعتبر هذا الفحص من الفحوصات المثلى لحالات تضيق الشرايين. وتابع: يحرص حاليا على عمل فحوصات التصوير المتعدد الوسائط «Multimodality Imaging» وذلك للحصول على دقة متناهية في التشخيص، وعادة ما يجمع هذا الفحص بين اثنين أو أكثر من الفحوصات مثل فحص الأشعة المقطعية التشخيصية مع التصوير بالرنين المغناطيسي.