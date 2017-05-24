حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

اجتمعت الجمعية الطبية الكويتية مع وفد من منظمة الصحة العالمية لمناقشة اهم القضايا على الساحة الصحية في الكويت.

وقال الامين العام للجمعية الطبية د.محمد القناعي في تصريح صحافي ان الاجتماع شهد مناقشة عدة محاور مهمة منها التعريف بالجمعية الطبية ودورها تجاه الصحة بشكل عام والطبيب بشكل خاص، لافتا الى ان الوفد ناقش مع الجمعية وضع الصحة في الكويت واهم التحديات في القطاع الصحي ودور المنظمة في المساهمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

واكد على اهمية وجود هيئة مستقلة لمراقبة مقدمي الخدمات الصحية سواء في القطاع الحكومي والخاص وتختص بالمراقبة والتراخيص واعتماد معايير الجودة لتحسين الأوضاع الصحية، كما تمت مناقشة الاهتمام بالجانب الاداري في الوزارة والاهتمام بالموارد البشرية عن طريق برامج ادارية وفتح باب الابتعاث في تخصصات الادارة الصحية، كذلك وجود وزارة الصحة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية والتقيد في قوانينها العامة يظلم فئة الاطباء، بما ان مهنة الطب من المهن ذات الطبيعة الخاصة كالعسكريين والقضاة.

وشدد القناعي على أهمية العلاقة بين وزارة الصحة والجمعية الطبية وانعكاسها على مستوى الخدمات الصحية، هناك دور للجمعية مع السلطة التشريعية من خلال المشاركة في تعديل قانون مزاولة المهن الطبية، ووقائع الاعتداء على الأطباء في المستشفيات الحكومية والخاصة، ومناقشة التأمين على الاخطاء الطبية.