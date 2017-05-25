عبدالكريم العبدالله

وافقت وزارة المالية على صرف عهد نقدية دائمة للمناطق الصحية لتغطيــة احتياجـــات المناطق والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.



وذكرت مصــادر مطلعــــــــة فــــــي تصـــــريحــــــات خــــاصة لـ «الأنباء» أن موافقة «المالية» جاءت بعد مطالبات من «الصحة» بتخصيص مبالغ مالية للمناطق الصحية لتغطية احتياجاتها.



وبينت المصادر ان «المالية» اعتمدت مبلغ ١٢٥ ألف دينار كعهد دائمة باسم مديري المناطق الصحية، موزعة على ١٥ ألف دينار لكل منطقة صحية، ماعدا منطقة الصباح الطبية التخصصية، فيصرف لها ٣٥ الف دينار، وذلك لتغطيتها لعدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وهناك ٧ مناطق صحية تحت مظلة وزارة الصحة وهي: الجهراء، والأحمدي، ومبارك الكبير، والفروانية، وحولي، والصباح الطبية.



ومن جهة اخرى، اعتمدت «الصحة» تسهيلات جديدة للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج والذين يحتاجون الى تأهيل صحي أو أطراف صناعية.



وتضمنت التسهيلات التي تنشرها «الأنباء» منح ٣ أشهر كحد أقصى لمرضى التأهيل الصحي والأطراف الصناعية الموافق على ابتعاثهم على نفقة وزارة الصحة في إطار الحالات المسموح لها بالعلاج بالخارج.



وجاء في التسهيلات ايضا الموافقة على التمديد ٣ اشهر للحالات المرضية التي أرسلت للعلاج بالخارج، واستدعت حالتها التوصية بعلاج تأهيلي او طرف صناعي، وذلك بعد العرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، على ان الموافقة على التمديد لا تتعدى في هذه الحالة ٣ شهور كحد أقصى.