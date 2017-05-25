إنهاء ندب 4 رؤساء مكاتب صحية.. وتوجه لوضع ملحق صحي وآخر مالي في فرانكفورت





خالد العرافة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة ستشهد خلال الأيام المقبلة حركة تدوير واسعة تتضمن تسكين مديرين لسد الشواغر في بعض الإدارات.



وكشف مصدر مطلع لـ«الأنباء» انه سيتم إنهاء ندب 4 رؤساء مكـاتب صـحية بالخارج، وتكليف أطباء آخرين لشغل مناصبهم، مشيرا إلى أن أحدهم أمضى أكثر من 10 سنوات في منصبه، واضاف: هناك توجه لتعيين ملحق صحي وآخر مالي في فرانكفورت.



وعلى صعيد متصل، قال مصدر آخر لـ«الأنباء» إن كل ما يتداول بشأن إعادة فتح الباب على مصراعيه لابتعاث الحالات للعلاج بالخارج خلال الشهر المقبل غير صحيح، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك أي استثناءات في هذا الخصوص، خلاف ما يتداول عن نية الوزارة ابتعاث بعض الحالات الجديدة من تلك المشمولة في لائحة العلاج بالخارج والتي تم إقرارها مؤخرا، ومنها الأورام السرطانية والأطفال والجراحـات المسـتعصـية والحرجة.



وأضاف أن قرارات العلاج تصدر فقط من اللجان التخصصية ولا يوجد أي قرار يتخذ من قبل اللجنة العليا.