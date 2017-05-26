حنان عبد المعبود

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان«كان» د.خالد الصالح في اجتماعه مع موجهات التربية البدنية لجميع المناطق التعليمية بوزارة التربية الحاصلات على شهادة مدرب من منظمة الصحة العالمية، أن برنامج تدريب طالبات الثانوية العامة على الفحص الذاتي والكشف المبكر لسرطان الثدي، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية للسنة السادسة على التوالي، تم خلاله تدريب 14 الف طالبة على الفحص الذاتي والكشف المبكر، ليصبح مجموع الطالبات اللاتي تم تدريبهن على مدى ست سنوات منذ انطلاق هذه الدورات مع وزارة التربية 83 الف طالبة بالإضافة لتأهيل مائتي مدربة حصلن على شهادة مدرب من منظمة الصحة العالمية في هذا البرنامج.

وأضاف الصالح أن هذا البرنامج الناجح يلقى الدعم والتشجيع من وزارة التربية، مؤكدا نجاح المدربات في تدريب باقي المعلمات وكذلك الطالبات وأنهن أثبتن تميزهن بهذا المجال وهن مصدر فخر لنا، موضحا أنه نظرا لاهتمام منظمة الصحة العالمية بهذا البرنامج والذي سبق أن اعتمدته برنامجا تدريبيا، حيث إن الكويت هي أول دولة عربية تطبق برنامج الفحص الذاتي على طالبات الثانوية العامة مما يجعلها نموذجا في برامج التوعية والتدريب في مجال مكافحة سرطان الثدي على مستوى المنطقة والإقليم، لذلك فإن حملة «كان» حريصة على الاستمرار في تنفيذه.