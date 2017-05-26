تجديد الاعتراف العالمي بمختبرات الدم والمناعة



حنان عبدالمعبود

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي أن مجموع أكياس الدم المجمعة خلال العام الحالي بلغ 73 ألف كيس، فيما بلغ أكباس صفائح الدم التي تم تجميعها من المتبرعين والحملات نحو 8000 كيس.

وأعلن الهيفي في كلمة له مساء اول من امس خلال احتفال وزارة الصحة باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار «تبرع بالدم.. امنحه الآن وبكمية كبيرة»، عن تجديد الاعتراف العالمي بمختبرات الدم والمناعة كمختبرات مرجعية عالمية لتوفير الدم المتلقى ذي الفصائل النادرة والاشتراك في برنامج تبادل الدم العالمي لتوفير دم من الفصائل النادرة، مؤكدا أن بنك الدم المركزي هو ثالث بنك دم يحصل على هذا الاعتراف عالميا، وكذلك تم اعتماد مختبرات الفحص الجيني لفصائل الدم لتصبح الكويت أول مركز يحتوي على هذه المختبرات على مستوى العالم خارج أميركا.