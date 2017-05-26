المانع: تغيير في مخططات اللائحة القديمة للتعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان





حنان عبدالمعبود

أعلن أمين عام اتحاد أطباء الاسنان العرب ورئيس جمعية أطباء الاسنان الكويتية د.سامي المانع عن تغيير بعض المخططات باللائحة القديمة في جانب التعليم الطبي المستمر لأطباء الاسنان، لافتا الى انه سيتم اعتماد لائحة جديدة تتضمن كيفية تطوير طبيب الاسنان العربي ومحاولة توحيد اللائحة بين جميع الدول العربية من خلال النقابات والجمعيات.

جاء ذلك في تصريح له على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر الجمعية بدار المهن الطبية بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع مكتب العدالة للمحاماة، لتمثيل الأطباء في قضاياهم دون مقابل مادي، عدا حالات التعويض التي يتم تحصيل حوالي 25 الى 30% من قيمة التعويض، وقال المانع في تصريحه ان توحيد اللائحة هو احد الاهداف الأساسية لاتحاد أطباء الاسنان العرب، ولهذا اهتممنا منذ تسلمنا المنصب ببدء العمل على تحقيق هذه الأهداف، مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت في اطار انتقال مقر اتحاد أطباء الاسنان العرب من لبنان الى الكويت الذي واكب اسناد منصب رئيس اتحاد أطباء الاسنان العرب اليه وهو المنصب الذي حصلت عليه الكويت للمرة الأولى العام الماضي ويستمر لمدة عامين، مؤكدا ان ذلك يأتي ضمن التعاون الكامل بين جميع الدول العربية في مجال طب الاسنان وتوحيد المناهج والرؤى وتبادل الخبرات فيما بينهم، عبر المؤتمرات الذي تقام بشكل مستمر شهريا بمختلف الدول.

وعن الاتفاقية، قال انها اول اتفاقية مع مكتب محاماة، لافتا الى انها تتضمن عدم دفع أي أتعاب أو نظير مادي للقضايا التي يتم تمثيل أطباء الأسنان فيها فيما يخص المهنة، والطبيب الذي يتقدم بدعوى للقضاء يتم رفعها عن طريق مكتب المحاماة، وقد سهلنا هذا الامر واخذنا المسؤولية كاملة في هذا الصدد، حيث يتقدم الطبيب فقط لرفع القضية ودفع رسوم المحكمة، بينما يتخذ المكتب كل الإجراءات، وفي حال كان هناك تعويض يحصل المكتب على نسبة من 25 الى 30% من قيمة التعويض.

من جانبه، وجه ممثل مكتب العدالة للمحاماة عبدالله الكندري الشكر لاعضاء مجلس إدارة الجمعية لحرصهم على توفير ممثل قانوني للأطباء سواء كويتيون او أجانب والذين يصل عددهم الى 3 آلاف طبيب داخل الكويت، ما سيمثل نقلة نوعية للأطباء سواء من جانب الحماية القانونية او توفير التغطية القانونية لكل احتياجاتهم.