حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي على دعم الوزارة لكل الانشطة والملتقيات العلمية والمهنية التي من شأنها تطوير قدرات العاملين فيها، لافتا في الوقت ذاته الى ان اخلاقيات مهنة «الطب» تعد ركنا أساسيا من أركان العمل الطبي.



جاء هذا في تصريح صحافي على هامش تنظيم اللجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية الملتقى الثقافي القانوني الاول تحت عنوان «قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب بين القانون والميدان» برعاية وكيل وزارة الصحة. وأشاد د.الخشتي بجهود ادارة منطقة الفروانية الصحية والقائمين على الملتقى في التوعية المهنية والقانونية للأطباء، والتي لها دور كبير على تدريب وتوعية الكادر الطبي بأخلاقيات المهنة.

من جانبه، أفاد مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي بأن هناك حاجة الى ميثاق لأخلاقيات مهنة الطب والمهن المعاونة لها لتنظم العلاقة بين الأطباء والمرضى وتحافظ على حقوقهم، مشيرا الى ان اخلاقيات مهنة الطب تبين أهمية ودور الطبيب في مؤسسته التي يعمل بها ودوره في حماية المجتمع.



بدوره، أكد كبير اختصاصي القانون في ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة رضا خفاجي في محاضرة ألقاها على أهمية التوعية القانونية للأطباء وكيفية تعاملهم مع مختلف الحالات القانونية التي قد تواجههم أثناء ممارستهم لمهنتهم الإنسانية في رعاية صحة المريض والمجتمع.