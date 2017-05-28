عبدالكريم العبدالله

رفع وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي المستوى الوظيفي لـ 51 موظفا من العاملين في مجال المحاسبة والخدمة الاجتماعية والتفتيش ونظم المعلومات.

وجاء في القرار الذي تنفرد «الأنباء» بنشره واعتمده الوكيل الخشتي بأن مكافأة المستوى الوظيفي التي حصل عليها الموظفون الذين تم رفع مستواهم الوظيفي تتراوح بين 50 و440 دينارا.

وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 5 من وظائف المحاسبين و23 من الوظائف المالية والقانونية و9 من وظائف الخدمة الاجتماعية و6 من وظائف التفتيش، فضلا عن 11 من العاملين بوظائف تقنية المعلومات.

وفيما يلي أسماء الموظفين الذين تم رفع مستواهم الوظيفي كل حسب تخصصه:

أولا: وظائف المحاسبين التخصصية

٭ اختصاصي أول محاسبة - مكافأة المستوى الوظيفي 380 دينارا

1- بلقيس محمد فايز علي - الأحمدي

٭ محاسب أول - مكافأة المستوى الوظيفي 260 دينارا

1- سحر محمد سعيد النوفلي - إدارة التدريب والتطوير

2- عبدالله خليف الشمري - الجهراء

3- عادل داخل غنيم الظفيري - الجهراء

ثانيا: الوظائف المالية والقانونية المساندة

٭ مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 100 دينار

1- فاطمة علاب العتيبي - إدارة المستودعات الطبية

2- فهيد عوض مزعل الفضلي - الجهراء

3- هبه مهنا جراح - منطقة الصباح الطبية

4- بدرية مريغ مشرف العنزي - الجهراء

5- الجازي مشاري الدرويش - إدارة التدريب

6- امال نايف مرزوق العنزي - الجهراء

7- وزينة ظاهر مركز العنزي - الجهراء

8- نوير فهد العجمي - الجهراء

9- هدى عبدالرحمن درويش - منطقة الصباح

10- جمانه محمد رفيع أشكناني - إدارة التدريب والتطوير

٭ مساعد مشرف كتبة حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 دينارا

1- افراح عبدالرسول هندال - حولي

2- منى عبدالعزيز القطان - حولي

3- موضي مناور فرج الشمري - الجهراء

٭ كاتب اول حسابات - مكافأة المستوى الوظيفي 60 دينارا

1-هديل احمد السعيدي - الجهراء

2- دلال احمد ياقوت فرحان - العاصمة

3- سعود عبدالله الجبلي - العاصمة

4- اسيل محمد عبدالله الكندري - حولي

5- زينب محمد عبدالكريم - حولي

6- صديقة حسن سيد حسين - حولي

7- مريم ريسان الفضلي - العقود الخاصة

8- زهرة طاهر البغلي - حولي

9- مريم ضحوي خلف العنزي - الجهراء

10- دلال جاسم الملا - حولي

ثالثا: وظائف الخدمة الاجتماعية التخصصية

٭ اختصاصي خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 70 دينارا

1- شيماء عدنان طاهر بوفتين- منطقة الصباح

٭ باحث أول نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي 60 دينارا

1- فاطمة أسد أشكناني - الصباح

2- عمار محمد حسين - حولي

٭ باحث نفسي - مكافأة المستوى الوظيفي 50 دينارا

1- سارة رشدان الرشدان - حولي

2- مريم عفان عثمان السيد - الصحة الاجتماعية

3- أمل محمد بدر بن ناجي - العاصمة

4- مريم يوسف المهنا - منطقة الصباح

٭ باحث خدمة اجتماعية - مكافأة المستوى الوظيفي 50 دينارا

1- هبه محمد مرزوق - الأحمدي

2- أنوار هندي العجمي - الأحمدي

رابعا: وظائف ومكافآت الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش

٭ مشرف خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 110 دنانير

1- بدرية حمود سالم - الأحمدي

٭ مساعد مشرف خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 90 دينارا

1- سلمى مهدي العازمي - الجهراء

2- سارة مسامح المطيري - الجهراء

٭ مفتش أول خدمات فندقية - مكافأة المستوى الوظيفي 70 دينارا

1- جمانة يقضان الشمري - الجهراء

2- انوار غازي العتيبي - الفروانية

3- وليد خالد الخالدي - الجهراء

خامسا: بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات

٭ كبير اختصاصي نظم معلومات - مكافأة المستوى الوظيفي 440 دينارا

1- ليلى رمضان الجابر - نظم المعلومات

٭ صائغ برامج - مكافأة المستوى الوظيفي 90 دينارا

1- خديجة بدر حيدر - إدارة النقليات

٭ مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 90 دينارا

1- فاطمة الافنس العنزي - الجهراء

٭ مساعد مشرف تسجيل بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 80 دينارا

1- حسن مصطفى باقر - الجهراء

2- دهمة حميدي الشمري - الجهراء

3- ابتسام عبيد مزعل نعمان - الجهراء

4- جميلة عدنان النعيمي - الجهراء

٭ مسجل أول بيانات - مكافأة المستوى الوظيفي 70 دينارا

1- محمد عبدالرحمن العتيبي - الأحمدي