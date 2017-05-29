«الأنباء» تنشر شروط الالتحاق بفريق الخدمات الطبية



عبدالكريم العبدالله

مع اقتراب موسم الحج 1438هـ ـ 2017م، افتتحت وزارة الصحة باب تقديم طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، وبالكادر الطبي بحملات الحج، حيث خصصت الوزارة صناديق لاستقبال طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بمقر الفريق بالوزارة.

في هذا السياق، اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي تسمية مدير إدارة التراخيص الطبية د.مبارك فهد العجمي رئيسا لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، فضلا عن تسمية مدير إدارة محاسبة العقود الخاصة مغير الشمري نائبا للرئيس للعام 1438هـ ـ 2017م.

ورصدت «الأنباء» افتتاح باب تقديم الطلبات للالتحاق بفريق الخدمات الطبية والكادر الطبي بحملات الحج، والذي بدأ من امس الأحد الموافق 28 الجاري ويستمر حتى 6 يوليو المقبل.

وتنشر «الأنباء» شروط وزارة الصحة الخاصة بالراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية والكادر الطبي لحملات الحج، حيث اشترطت على الأطباء الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية ان يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة أو احد فروعها طب العائلة ممارس عام طب طوارئ (جراحة باطنة)»، وان يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن ان يكون المسمى الوظيفي (مسجل فما فوق).

أما بالنسبة لـ «الصيادلة التمريض التفتيش الصحي فنيي الطوارئ الطبية»، فيجب ان يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وان يكونوا عاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب ان يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة، علما بأن المستندات المطلوبة هي «صورة عن البطاقة المدنية صورة ترخيص مزاولة المهنة 2 صورة ضوئية خلفية بيضاء صورة من جواز السفر».

وبالنسبة للكادر الطبي لحملات الحج الكويتية، فقد اشترطت الوزارة ان يكون الكادر من الطبيبات والممرضات اللاتي لا تقل اعمارهن عن 45 عاما وان يكون لديهن محرم مرافق للحملة.



وقامت وزارة الصحة بتوزيع النماذج المخصصة لهذا الغرض على جميع المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية، وبقية مرافق الوزارة لاستيفائها خلال الفترة المقررة واعتمادها من المدير المختص، علما انه سيتم تقييم استمارات الترشيح من قبل رئيس فريق الخدمات الطبية ورؤساء مجموعات العمل لاختيارهم.