حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
دشن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة فيلما توعويا صحيا للمسافرين الصائمين في شهر رمضان المبارك سيعرض عبر شاشات مطار الكويت الدولي وطائرات الخطوط الجوية الكويتية تحت عنوان «تعليمات المسافر في شهر رمضان».
وقالت رئيس المكتب الإعلامي في وزارة الصحة د.غالية المطيري في تصريح صحافي، إن تدشين الفيلم التوعوي جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية.
وبينت أنه تم تصميم الفيلم وتطويره باستخدام أحدث تقنيات الوسائط المتعددة، مشيرة إلى انه يتضمن تعليمات ونصائح مهمة للمسافرين الصائمين أثناء سفرهم جوا بالطائرة.