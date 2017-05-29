حنان عبدالمعبود

أقام مستشفى الفروانية الخميس الماضي احتفالا بمناسبة تكريم الموظف المثالي بتنظيم من مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى الفروانية وتحت إشراف رئيسة القسم وسمية العدواني ورعاية كريمة من النائب السابق مبارك الخرينج.

بدوره، أشار نائب مدير مستشفى الفروانية د.محمد الرشيدي إلى تكريم نحو 30 موظفا مثاليا من مختلف الأقسام الطبية في المستشفى، لافتا إلى أن تكريم نخبة مميزة من موظفي المستشفى يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية لخلق حالة من الإبداع ورفع أداء مختلف الأقسام والشعب بالمستشفى.

وكشف الرشيدي عن تنظيم دورة تدريبية لأطباء الباطنية في أقسام الحوادث والقلب والعناية المركزة بالمستشفى نهاية الأسبوع الجاري في إطار تقديم رعاية صحية متطورة ومتكاملة.

وأضاف: ان مستشفى الفروانية بصدد تدريب الأطباء المشاركين بفرق الإنعاش القلبي على دورات الإنعاش القلبي المتقدمة ACLS كوسيلة لتطوير مهارات هؤلاء الأطباء والبالغ عددهم نحو 40 طبيبا ومتخصصا في هذا المجال.

وأشاد الرشيدي بمنح الطبيب المشارك في الدورة التي تقام على مدى يومين، شهادة أميركية معتمدة وشهادة معتمدة أيضا من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.