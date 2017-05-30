حنان عبد المعبود

حذر رئيس رابطة الغدد الصماء استشاري الغدد الصماء في مستشفى الأطفال بمنطقة الصباح الطبية د. زيدان المزيدي من تشجيع الأطفال دون سن العاشرة على الصيام في شهر رمضان لاسيما مرضى السكري منهم، ونبه على الآباء ضرورة اتباع بعض التعليمات والشروط في حال إقبال الأطفال على الصيام ومنها القياس الدوري لمعدلات السكري وإجراء بعض الاختبارات قبل الصيام لتجنب حدوث أي مضاعفات اثناء الصيام.

وأكد المزيدي في تصريح صحافي امس ضرورة اخضاع الطفل لفحص «Hb A1c» قبل الشروع في الصيام والتأكد من ان نسبة الهيموجلوبين التجسسي لا تزيد على 8 إلى 8.5%، في هذه الحالة يمكن للطفل الصيام، وما فوق ذلك فلا يفضل على الاطلاق صيام الطفل تجنبا لانخفاض معدي السكري ومن ثم تعرض الطفل للضرر الشديد.

كما شدد المزيدي على الا يكون الطفل قد أصيب بحموضة الدم ولو لمرة واحدة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر رمضان، لأن حموضة الدم تؤثر بشكل كبير على الصيام، لذا نهى تماما عن الصيام في هذه الحالة.

وأكد على ضرورة قياس معدل السكري للطفل الصائم 4 مرات يوميا، ساعتين بعد السحور وساعتين قبل الظهر والعصر والمغرب، وفي حال تسجيل قياسات أقل من 4 يجب على الفور افطار الطفل، وشدد ايضا على الالتزام بجرعات الانسولين في وقتها وكذلك الالتزام بنصائح الأطباء المعالجين للحفاظ على صحة الطفل خلال الصيام.