عبدالكريم العبدالله

منعت وزارة الصحة جميع الأطباء العاملين في مستشفيات ومراكز القطاع الأهلي الطبية من عمل «الدعاية» لأنفسهم. وأكدت الوزارة ممثلة في إدارة التراخيص الطبية في خطاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه موجه لمديري المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمستوصفات الصحية وأصحاب العيادات الخاصة في القطاع الأهلي، أنه «لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة كانت». جاء هذا الخطاب تنفيذا لقرار لجنة التراخيص الطبية بالجلسة رقم 6 لسنة 2017 المنعقدة في مارس الماضي بشأن ضرورة مراعاة أحكام المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما والتي تنص على النص السابق.