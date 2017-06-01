حنان عبدالمعبود

أطلقت وزارة الصحة امس الحملة الوطنيه للتوعية بصحة كبار السن خلال شهر رمضان والتي بدأت اولى أنشطتها في جمعية الجابرية التعاونية، وتستمر أنشطه الادارة طوال شهر رمضان في مختلف أماكن التجمعات، للتوعية من خلال اصدار نشرات وكتيبات وبوسترات وفيلم توعوي يتناول ارشادات حول التغذية الصحية للمسنين.

ومن جانبها، قالت رئيسة الخدمات التمريضية في ادارة كبار السن بدرية العنزي على هامش الحملة، ان الحملة تم تدشينها في الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بجمعية الجابرية، تضمنت اجراء فحوصات للضغط والسكر لشريحة كبار السن، فضلا عن منحهم التوصيات الطبية الهامة، للمحافظة على التغذية السليمة خلال رمضان.

وأضافت العنزي انه من المقرر ان تتواجد فرق الخدمات التمريضية كل يوم اربعاء خلال رمضان في احدى الجمعيات التعاونية، مبينة ان الاسبوع المقبل سيكون في جمعية مشرف، وفي 14 من الشهر المقبل في جمعية الروضة، وفي 21 منه بجمعية صباح الناصر، مشددة على اهمية التواصل مع شريحة كبار السن، خاصة مع طول المدة الزمنية لأوقات الصيام وظروف الطقس الحالية.

وأوضحت ان الحضور في جمعية الجابرية امس كان متوسطا، وشهد تجاوبا من قبل المواطنين والمقيمين، الذين حرصوا على الاستماع لتوجيهات الفرق الطبية وتوصياتهم، مشيدين بجهود الحملة الوطنية لكبار السن.

وقالت العنزي ان الحملة تأتي في إطار اهتمامات وزارة الصحة بصحة كبار السن، وضمن الاستراتيجية الوطنية الصحية لرعاية كبار السن بالكويت، وخطتها التنفيذية 2016 الى 2020، مبينا انها تتضمن التوعية بأهمية تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وطبخ الطعام جيدا، حتى يتمكن المسن من مضغه بسهولة وتقليل الاملاح والتوابل وتناول الالياف لتفادي الامساك، فضلا عن تجنب البقوليات الجافة تفاديا لحدوث عسر الهضم لدى المسن.