أكد استشاري الأمراض الجلدية بمركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية د. محمد العتيبي ان العديد من الأمراض الجلدية تتأثر تأثرا كبيرا بسبب تغيير العادات الغذائية في شهر رمضان، مشيرا إلى ان احتياجات الجسم للعناصر الغذائية تقل مع الصيام.

وذكر د. العتيبي أن الأمراض الجلدية التي تبدأ في الظهور ومنها سقوط الشعر الذي يتأثر بتغيير مستوى الفيتامينات «أ» و«د» و«و» بالإضافة إلى جفاف الجلد، مشيرا إلى ان مائدة الإفطار يجب ان تحتوي على العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات مثل السلطة الخضراء المحتوية على الجزر والطماطم والخيار والفلفل واوراق الجرجير الطازجة، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون والمتوافرة في اللحوم.

ونبه العتيبي إلى ضرورة زيادة تناول السوائل والماء والسلطات الخضراء على مائدة الإفطار والسحور حتى تتمكن خلايا البشرة من تعويض أي نقص، مشيرا إلى أن بعض الأغذية الغنية بفيتامين «أ» تساعد في الحد من الجفاف وتقاوم الإصابة بالخشونة ومن هذه الأغذية «الجزر والخس والبقدونس والسبانخ».

وأشار العتيبي إلى ان من أهم الأمراض الجلدية التي يعالجها الصيام أمراض الحساسية وخصوصا الأرتيكاريا، محذرا من خطورة انتشار طبق المخللات على مائدة الإفطار بصفة منتظمة لما لها من تأثير خطير على مرضى الحساسية إلى جانب التأثير الضار للأملاح على الكلى والجهاز البولي، محذرا من إهمال شرب الماء في فترة ما بعد الإفطار.