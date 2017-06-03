عبدالكريم العبدالله

نقل وزير الصحة د.جمال الحربي تبعية اربعة مختبرات «فنيا واداريا» لإدارة خدمات نقل الدم التي تديرها د.ريم الرضوان. المختبرات الأربعة التي نقلها وزير الصحة هي «مختبرات الخلايا الجذعية وبنك الدم بمركز الكويت الوطني الجديد للأطفال بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية بمنطقة الصباح الطبية، مركز العبدالرزاق لنقل الدم بمنطقة الصباح الطبية، ومركز بنك الدم بمستشفى العدان بمنطقة الأحمدي الصحية.



وجاء نقل تبعية المختبرات الاربعة لإدارة خدمات نقل الدم ضمن خطة الوزارة لإعادة تنظيم وترتيب بعض الادارات والقطاعات في وزارة الصحة.

وفي سياق آخر، أعادت وزارة الصحة تشكيل المجلس التخصصي للصحة العامة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.ماجدة القطان وعضوية 17 مدير ادارة بالوزارة.

ويختص المجلس بمراجعة واعتماد نظم العمل وسياسات التشغيل في الادارات الممثلة للمجلس، وذلك من خلال انشاء لجان فرعية مصغرة مشكلة من اعضاء المجلس، كما انه يختص بمراجعة واعتماد الوصف الوظيفي والتحليل الوظيفي للوظائف الطبية للعاملين بتلك الادارة.