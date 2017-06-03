عبدالكريم العبدالله

كشفت مصادر صحية رفيعة المستوى في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن ايداع مكافآت الاعمال الممتازة للمستحقين من موظفي وزارة الصحة في حساباتهم الأسبوع المقبل.

وذكرت المصادر ذاتها ان المستحقين لمكافآت الاعمال الممتازة من موظفي وزارة الصحة بلغوا ما يقارب اكثر من ١٧ الف موظف وموظفة بعد ان تم حصرهم من قبل الوزارة بعد انتهاء المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية وبقية مرافق الوزارة من إعداد ورفع كشوف المستحقين إلى الوزارة.

واشارت إلى أن المبلغ المرصود لهذا العام بلغ 8 ملايين دينار، منوهة إلى أن ضوابط صرف هذه المكافآت تتمثل في أن يكون الموظف على رأس عمله لمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وأن يكون من الحاصلين على تقدير امتياز، هذا بالإضافة إلى ألا يكون الموظف قد وقعت عليه عقوبة تأديبية أو عوقب بلفت نظر لأسباب تتعلق بالعمل، فضلا عن ألا يكون الموظف قد تجاوزت مدة انقطاعه عن العمل أو إجازاته المرضية 15 يوما متصلة، عدا دخول المستشفى.

وأفادت المصادر بأن آلية الصرف ستكون وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، الذي يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار بالإضافة إلى صرف 1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، فضلا عن صرف 800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة.