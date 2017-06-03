الرابطة تهدف إلى توعية الأطباء الجدد وحديثي التخرج بمستجدات العلاج حنان عبدالمعبود

أقامت رابطة الثلاسيميا الكويتية غبقتها الرمضانية «حياة» بفندق راديسون بلو.

وفي تصريح لها على هامش الغبقة، اكدت رئيسة رابطة الثلاسيميا بالكويت واستشاري أمراض الدم بمستشفى البنك الوطني د.مها بورسلي أن الأمسية ثقافية ترفيهية اجتماعية لمرضى الثلاسيميا في الكويت وعائلاتهم.

واضافت ان الرابطة حرصت على تنظيم هذه الفعالية لتثقيف الأهالي والمرضى والأطباء المعالجين عن الجديد في علاج مرض الثلاسيميا، وبالتحديد أمراض تمركز الحديد الذي يعاني منه المصابين بمرض الثلاسيميا بسبب طبيعة المرض ونقل الدم المتكرر، وذلك من خلال المحاضرات المقدمة، بالاضافة الي بث البهجة والسرور في نفوس الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا وأهاليهم وتعزيز أواصر الصداقة والأخوة والألفة بينهم وبين المنتسبين للرابطة من خلال حفل القرقيعان.

وقالت بورسلي «ان مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي مزمن يصيب كريات الدم الحمراء يحتاج المصاب إلى عمليات نقل دم منتظمة مدى الحياة، كما أن المصاب يعاني من مضاعفات المرض والعلاج كهشاشة العظم واختلال في عمل الغدد الصماء ومرض السكري، لذلك يحتاج مريض الثلاسيميا إلى التردد بكثرة وانتظام على المستشفي لمتابعة حالته الصحية وتلقي العلاج، كما أن من المهم أن يتبع المريض التعليمات الطبية للحفاظ على صحته وتحسين جودة الحياة لديه.

واشارت الى ان رابطة الثلاسيميا الكويتية أنشئت تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية من قبل 20 عاما لمساندة المرضي وأهاليهم وتوعية المجتمع من آثار هذا المرض والتأكيد على أهمية الفحص الإلزامي قبل الزواج لضمان صحة أجيال الكويت المستقبلية وخلوها من هذا المرض.

وقالت «نمد أيدينا إلى المرضي المصابين بمرض الأنيميا المنجلية، حيث تعتزم الرابطة تسليط الضوء على المشاكل الصحية التي يعاني منها المريض المصاب بأنيميا المنجلية، وذلك لوضع التوصيات وتحديث آليات العلاج على مستوى الكويت».

وأكد ان الرابطة تهدف توعية الأطباء الجدد وحديثي التخرج بمستجدات علاج مرض الثلاسيميا والمنجلية وذلك كونهم من سيحمل شعلة الرابطة بالمستقبل، ونسعى منذ نشأة الرابطة لإنشاء مركز متخصص لمرضى الثلاسيميا بالكويت، لتقديم خدمة موحدة لجميع المرضى وبحسب التوصيات العالمية ولتجنيبهم من الجهد الذي يبذلونه بالتردد على عدة عيادات مختلفة في عدة مستشفيات وتصميم جناح مخصص في احد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث إن هناك العديد من المستشفيات التي تم افتتاحها او على وشك الافتتاح.