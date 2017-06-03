عبدالكريم العبدالله

شكّلت وزارة الصحة 5 فرق من المدققين لعمل التقييم الخارجي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق الصحية بهدف تطبيق «الاعتماد» الوطني لجودة الخدمات الصحية بالمستوصفات.

وتقوم الفرق بالتدقيق على مراكز الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن إجراء التقييم الخارجي للمستشفيات من سبتمبر حتى ديسمبر من العام الحالي.

وتتكون فرق التدقيق الخارجي على مراكز الرعاية الصحية الأولية من 26 مدققا ومدققة من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين.

وستقوم الفرق الخمس التي شكلها وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.محمد الخشتي بالتدقيق على 59 مركزا صحيا موزعة على جميع المناطق الصحية.



وستقدم هذه الفرق تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها لمدير إدارة الجودة والاعتماد د.بثينة المضف للعرض على اللجنة العليا للاعتراف.



الجدير بالذكر أن هناك اتفاقية سابقة موقعة مع هيئة الاعتماد الكندية بشأن التقييم الخارجي للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومتابعة اعمال الجودة والاعتماد.