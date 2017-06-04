أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية تكفلها بكل النفقات العلاجية لثلاثة أطفال سوريين أشقاء لاجئين في لبنان يعانون مشاكل في السمع.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير إن الجمعية ستتحمل كل النفقات العلاجية لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وأضاف الساير أن الجمعية ستتابع مراحل العلاج ونتائج الفحوصات المطلوبة للأشقاء الثلاثة (حنين وعصام ومحمد) في المستشفيات اللبنانية.

وأوضح أن الأشقاء الثلاثة سيجرون الفحوصات اللازمة تحت إشراف طاقم طبي متخصص في الأنف والأذن والحنجرة بلبنان وسيتم تحديد نوع العلاج والعمليات التي تحدد لهم، مشيرا إلى أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم الصحي والنفسي لهم.

وذكر أن الأطفال يشكلون الفئة الأضعف في الحروب والأزمات الإنسانية، مبينا أن الأوضاع التي يعانيها اللاجئون السوريون تعوق إمكانية تحمل الأهالي تكاليف العلاج الباهظة للأمراض المستعصية وتوفير الأدوية لهم ولأطفالهم.