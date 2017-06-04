حنان عبدالمعبود

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد أحمد الصالح، عن إطلاق الموقع الإلكتروني للحملة في حلته الجديدة اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2017، وذلك بعد إعادة تطويره بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف د.الصالح في تصريح صحافي أن اهتمام حملة «كان» بتطوير الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، يأتي انطلاقا من أهمية التوعية، وباعتبار وسائل التواصل الالكترونية الحديثة أحد أهم سبل نشر الوعي الصحي، قائلا: «نشر التوعية الصحية حول الأمراض السرطانية، وتعد أحد أهم سبل الوقاية منه وخفض نسبة انتشاره والإصابة به».

وقال: «التوعية هي أحد مؤشرات وعلامات التحضر لأي مجتمع، وهي سبيلنا للابتعاد عن المسرطنات المعروفة، وسبيلنا أيضا للتقليل من الإصابة بالأمراض السرطانية، وهي سبيلنا لمعرفة الأعراض الأولية للسرطان عند وجودها»، لافتا إلى أنها أصبحت أداة التنبيه للاكتشاف المبكر للأمراض السرطانية، ويترتب عليها طلب المساعدة الطبية بصورة مبكرة، ومن ثم ارتفاع نسبة الشفاء من الأمراض السرطانية».