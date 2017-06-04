اللجنة المختصة تنجز تقريرها النهائي بالشروط الجديدة خلال 3 شهور

عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي ألغت فيه وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2017 الخاص باعتماد شروط إضافية الى شروط شغل الوظائف الإدارية بالوزارة، كلف الوزير د.جمال الحربي لجنة شؤون الموظفين للوظائف الإشرافية بدراسة وضع شروط جديدة للمتقدمين لـ «الوظائف الإشرافية» الإدارية بالوزارة لضمان إيصال الكفاءات والمستحقين لتلك الوظائف.



وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هذا يأتي رغبة من وزارة الصحة في زيادة الشروط ودراستها جيدا لكي يتم الاعتماد عليها عند بحث شغل الوظائف الإدارية الشاغرة بكل قطاعات الوزارة.



وبينت أن وزارة الصحة ستبحث وضع الشروط الجديدة من خلال لجنة شؤون الموظفين للوظائف الإشرافية التي شكلها الوزير د.جمال الحربي مؤخرا، مشيرة الى أن اللجنة سترفع تقريرا نهائيا للشروط الجديدة خلال 3 شهور.

وبالنسبة للشروط الإضافية التي تم إلغاؤها تمثلت بأن يكون شاغل الوظيفة الاشرافية من بين موظفي الادارة التي توجد بها الوظائف الشاغرة، هذا بالإضافة الى أن يكون المرشح للوظيفة الاشرافية قد أمضى مدة سنتين بذات الإدارة التي توجد بها تلك الوظيفة الشاغرة، كما انه من الشروط المضافة التي تم إلغاؤها هو انه في حال خلو الإدارة ممن تتوافر في شأنهم شروط شغل الوظيفة الاشرافية فتكون الأفضلية بالنسبة لمن يعملون بقطاعات الوزارة لمن يعملون بذات الإدارة التي يوجد بها الوظيفة الشاغرة، وان لم يوجد فمن يعملون بجميع قطاعات الوزارة المختلفة وفقا لذات التخصص.

ومن الشروط الملغاة أيضا أن للعاملين في المناطق الصحية وتوابعها الأفضلية لمن يعملون في المكان ذاته الذي توجد به الوظيفة الشاغرة سواء كان مركزا أو مستشفى أو إدارة المنطقة ذاتها، فإن لم يوجد به، فمن يعملون على مستوى جميع المناطق الصحية، وان لم يوجد فمن يعملون بقطاعات الوزارة المختلفة وفقا للتخصص ذاته.