حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

وصف وزير الصحة د.جمال منصور الحربي نتائج اجتماعات جمعية الصحة العالمية السبعين المنعقدة في جنيف من 22 إلى 31 مايو بأنها كانت إيجابية ومثمرة وتوصلت إلى مجموعة من القرارات المهمة لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية بجميع مراحل العمر.

وأضاف الحربي في تصريح صحافي بعد عودته إلى البلاد من جنيف أن اجتماعات منظمة الصحة العالمية قد ناقشت التقدم المحرز لتطبيق اتفاقية اللوائح الصحية الدولية والتأهب والترصد والاستجابة للطوارئ الصحية وبرنامج المنظمة للطوارئ الإنسانية والصمم وضعف السمع وصحة الشباب والمراهقين والتقدم بتطبيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة.

واستطرد د.الحربي أن الكويت والدول العربية والصديقة قد تبنت قرارا مهما أصدرته المنظمة حول تقديم الدعم وخدمات الطوارئ بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وهناء وزير الصحة د.جمال الحربي المدير العام الجديد لمنظمة الصحة العالمية الذي انتخبته جمعية الصحة العالمية وسيباشر مهام منصبه بالمنظمة اعتبارا من اول يوليو القادم وهو د.تيدروس ادهانوم غيبريبسوس من اثيوبيا.

وثمن الوزير الحربي ما قامت به د.مارجريت تشان المدير العام المنتهية ولايتها للمنظمة وأشاد بالتعاون الإيجابي والبناء بين دولة الكويت والمنظمة خلال فترة ولايتها متمنيا لها التوفيق.